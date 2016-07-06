В Італії ще один регіон схвалив анексію Криму Росією і виступив за зняття з неї санкцій

Як передає "Європейська правда", регіональна рада Ломбардії проголосувала за резолюцію "Визнання принципу самовизначення Криму і зняття санкцій з Росії".

Ініціатива була представлена євроскептичною правою партією "Ліга Півночі". За неї також проголосували депутати партій "Вперед, Італіє", "Брати Італії" і "Руху 5 зірок". Проти були представники Демократичної партії і "Громадянського пакту".

Прийнята резолюція уповноважує раду Ломбардії взаємодіяти з національним урядом задля відновлення діалогу з Росією, зміни європейськими інституціями взаємин з РФ, просувати думку про необхідність скасування санкцій проти РФ та заохочувати італійський уряд засудити політику ЄС щодо невизнання анексії Криму.

Нагадаємо, 29 червня, аналогічну резолюцію прийняла рада Лігурії.

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До цього, 18 травня регіональна рада Венето підтримала резолюцію щодо визнання Криму частиною РФ та з закликом до італійського уряду скасувати санкції проти Росії. Згідно з резолюцією, керівництво регіону уповноважене вести роботу з урядом і парламентом Італії з метою перегляду відносин між ЄС і Євросоюзом.

Міністерство закордонних справ Італії після резолюції Венето підтвердило позицію своєї країни про невизнання так званого "референдуму" в Криму 2014 року і продовження санкцій проти Росії до виконання Мінських угод.