Регіональна рада італійської Тоскани схвалила резолюцію про скасування санкцій проти Росії

Про це повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на місцеве видання gonews.it.

Резолюцію запропонував лідер місцевого осередку євроскептичної правої партії "Ліга Півночі" Мануель Вескові.

Документ зобов'язує Раду "вжити заходів щодо прийняття будь-яких корисних ініціатив, спрямованих на втілення в Європі взятих на себе зобов'язань, щоб забезпечити подолання санкцій, введених у відповідь на кризу в Україні".

Документ також закликає уряд "продовжувати прихильність до діалогу та міжнародного співробітництва, щоб будувати мости, а не стіни".

Читайте такожРегіональна рада італійської Лігурії проголосувала за резолюцію про "російський Крим"

Як повідомляв УНІАН, 5 липня регіональна рада італійської Ломбардії слідом за аналогічними рішеннями парламентів Венето і Лігурії визнала приналежність Криму до Росії.

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Міністерство закордонних справ Італії після резолюції Венето підтвердило позицію своєї країни про невизнання так званого "референдуму" в Криму 2014 року і продовження санкцій проти Росії до виконання Мінських угод.