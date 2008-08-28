Делегація Бундестагу обговорить у Києві ситуацію на Кавказі

Україну на початку вересня відвідає делегація німецького Бундестагу на чолі із головою комітету у закордонних справах Рупрехтом Поленцом (фракція ХДС/ХСС). Парламентарії проведуть у Києві консультації з українським керівництвом щодо ситуації на Кавказі.

Візит депутатів Бундестагу до Києва відбудеться одразу після відвідин Москви. У російській столиці німецькі парламентарії говоритимуть про відносини між Росією і Євросоюзом на тлі нинішнього дипломатичного конфлікту. Перспективи співпраці залежать, зокрема, від того, чи відмовиться Росія від односторонніх кроків, сказав в інтерв’ю «Німецькій хвилі» Рупрехт Поленц. За його словами, одним із таких неприйнятних кроків є військові дії Росії проти сусідів під приводом захисту своїх громадян: «Турбота про власних громадян може здійснюватися лише консульськими заходами, але не військовим втручанням. Чим чіткіше ми дамо це зрозуміти це росіянам, тим спокійніше буде Україні або балтійським країнам, де проживає чимало етнічних росіян», - наголошує глава парламентського комітету у закордонних справах. Якщо Москва не повернеться до діалогу у рамках міжнародного права, майбутню угоду Росія-ЄС буде зведено до мінімального можливого рівня, прогнозує Рупрехт Поленц.