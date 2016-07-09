Україна закликає Нідерланди ухвалити відповідальне рішення щодо Угоди про асоціацію України з ЄС

Про це йшлося під час зустрічі президента України Петра Порошенка з прем’єр-міністром Королівства Нідерланди Марком Рютте у рамках саміту НАТО сьогодні у Варшаві, повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави.

«Президент закликав нідерландську сторону ухвалити відповідальне рішення щодо Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом», - йдеться в повідомленні.

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Президент України висловив вдячність прем’єр-міністру Рютте за позицію, що дозволила ЄС продовжити дію секторальних та економічних санкцій проти Російської Федерації, які довели свою дієвість у питанні припинення російської агресії.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2015 року парламент Нідерландів завершив процедуру ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Однак 6 квітня 2016 року у Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Явка становила 32,28%, проти проголосував 61% учасник референдуму, за – понад 38%.

Нині Єврокомісія та Україна очікують від уряду Нідерландів пропозицій щодо подальших дій після референдуму щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС.