ЗМІ: Нідерланди хочуть змінити деякі положення Угоди про асоціацію Україна-ЄС

Про це повідомляє австрійське видання Die Presse, посилаючись на інформацію голландських дипломатів, інформує "Європейська правда".

На такий крок голландський уряд має намір піти після квітневого референдуму, на якому голландці проголосували проти ратифікації угоди про асоціацію.

"Уряд в Гаазі віддає перевагу тиху дипломатію за лаштунками. І зараз, коли Нідерланди головують у ЄС, у них є можливість спробувати змінити деякі пункти в договорі ЄС та України", - йдеться в статті.

Зокрема, йдеться про виключення з пункту угоди про співробітництво між Україною та ЄС в оборонній сфері, або, як мінімум, про пом'якшення умов такого співробітництва.

Гаага пояснює свою позицію тим, що збереження безпеки в Європі та Україні не входить у завдання ЄС, цим має займатися НАТО.

Крім того, голландці хочуть гарантій, що Україна "не отримає автоматичний доступ до фінансових джерел ЄС".

"По-третє, Угода про асоціацію ЄС з Києвом не повинно гарантувати, що Україна могла б бути прийнята як 29 держава-члена ЄС", - сказав дипломат.

Для зміни тексту угоди Україна-ЄС, Гаазі доведеться добиватися згоди всіх членів ЄС, які вже ратифікували його в нинішньому вигляді.

"Ми отримуємо від інших 27 країн-членів позитивні сигнали. У країнах-членах ЄС існує розуміння нашої проблеми, яку ми отримали після цього референдуму", - сказав голландський дипломат.

У той же час, проти зміни угоди виступають Польща і три країни Балтії, згода яких теж необхідна. Зокрема, вони наполягають на збереженні пункту про військово-технічне співробітництво між ЄС і Україною.

Видання зазначає, що Нідерланди навряд чи досягнуть якогось рішення доя 23 червня, коли відбудеться референдум про членство Великобританії в ЄС. Крім того, для зміни умов угоди потрібна і згода України.

Минулого тижня президент Петро Порошенко заявив, що Нідерланди незабаром можуть запропонувати алгоритм, який дозволить завершити ратифікацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

На консультативному референдумі в Нідерландах 6 квітня проти Угоди про асоціацію України з Євросоюзом проголосували 61% голландців, які прийшли на дільниці.

Також повідомлялося, що свою позицію щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС уряд Нідерландів визначить не раніше кінця червня.

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що уряд Нідерландів, а не ЄК має розробити альтернативний план після референдуму.