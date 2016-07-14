Рада прийняла закон щодо соціального захисту членів сімей учасників АТО

Як передає кореспондент УНІАН, за внесення змін до Закону «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» щодо соціального захисту членів сімей учасників антитерористичної операції» (№ 3339) проголосували 237 із 331 народного депутата, зареєстрованих в сесійній залі.

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Законом передбачено не враховувати до сукупного доходу сім’ї грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які беруть безпосередню участь в АТО, на час її проведення. Тому при призначенні державної соціальної допомоги членам сімей військовослужбовців, які беруть безпосередню участь в АТО, до середньомісячного сукупного доходу сім’ї не враховуватиметься отримане ними у період їхньої безпосередньої участі у проведенні антитерористичної операції грошове забезпечення та інші виплати і види соціальної допомоги, що здійснюються працівникам правоохоронних органів, військовослужбовцям та працівникам ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, ДПСУ; особам рядового, начальницького складу, військовослужбовцям, працівникам МВС, УДО України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, іншим працюючим в утворених відповідно до законів України військових формуваннях.

У декларацію про доходи і майно членів сімей учасників АТО не включатиметься державна соціальна допомога, призначена відповідно до цього закону; нарахована субсидія за спожиті житлово-комунальні послуги; сплачені членами сім'ї аліменти.

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Порядок призначення та виплати державної соціальної допомоги встановлюється Кабінетом міністрів України.

Як відомо, чинний Закон «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» передбачає, що розрахунок середньомісячного доходу такої сім’ї базується на сукупному доході усіх її членів з усіх джерел надходжень упродовж шести місяців, які передують місяцю звернення щодо призначення державної соціальної допомоги.

У переважній більшості військовослужбовці, які беруть участь в АТО, позбавлені можливості матеріально (фінансово) допомагати своїм сім’ям. Крім того, учасники АТО, в силу об’єктивних і суб’єктивних факторів, не в змозі надавати довідки про свої доходи.