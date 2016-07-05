Дата зустрічі у "нормандському форматі" залежить від прогресу в реалізації "Мінська-2" - МЗС Франції

Про це йдеться у повідомленні посольства Французької Республіки в Україні з посиланням на брифінг речника МЗС Франції Ромена Надаля.

У французькому зовнішньополітичному відомстві розповіли про вчорашню зустріч міністра закордонних справ Франції Жан-Марка Еро з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

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"Міністри обговорили втілення в життя Мінських домовленостей та двосторонні відносини", - заявив речник МЗС Франції.

Водночас він прокоментував щодо можливості проведення наступної зустрічі у нормандському форматі. "Дата наступної зустрічі залежить від прогресу у втіленні Мінських домовленостей", - сказав Надаль.