Рада сьогодні має закрити сесію і піти на канікули (онлайн-трансляція)

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні після Години запитань до уряду передбачається розглянути 3 законопроекти, які стосуються міжнародних угод та імплементації європейських норм щодо екології, флори та фауни.

Після цього передбачається закрити сесію.

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Як повідомляв УНІАН, раніше народні депутати не підтримали проект постанови "Про внесення змін до календарного плану проведення IV сесії Верховної Ради VIII скликання", таким чином відмовившись попрацювати довше.