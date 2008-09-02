Луценко думає, що ефективність Тимошенко залежить від дружби з РФ

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що восени ефективність роботи уряду щодо зменшення інфляції залежатиме від «дружніх відносин з Російською Федерацією».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Одесі.

«Запущені ТИМОШЕНКО антиінфляційні процеси сьогодні ефективно керовані», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Чи будуть такими ж ефективними дії Кабміну в цьому напрямі восени, на думку глави МВС, багато в чому залежить від того, чи «зможемо ми мати дружні відносини з Російською Федерацією, особливо в плані енергоносіїв».

У контексті сказаного Ю.ЛУЦЕНКО висловив переконання, що на сьогоднішній день деяким політикам слід позбутися «політичної ультрапатріотичної риторики», яка може погіршити відносини з Росією.