У Ющенка журяться, що Тимошенко їх знову ігнорує

Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ заявляє, що Кабінет міністрів України не виконав рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 липня «Про невідкладні заходи із забезпечення роботи нафтопроводу «Одеса-Броди» за проектним напрямом», яке мало бути виконане до 1 вересня.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента України.

Згідно з інформацією Б.СОКОЛОВСЬКОГО, Міжвідомчою робочою групою, створеною указом Президента України від 22 травня 2008 року №474, на виконання згаданого рішення РНБО додатково пропрацьовано питання переведення нафтопроводу «Одеса-Броди» в аверсний режим в 2008 році.

Щоб уникнути необгрунтованих заперечень і образливих звинувачень з боку керівництва уряду, за ініціативою західноукраїнських нафтопереробних заводів «Галичина» і «Нафтохімік Прикарпаття» пропонується залучити до реалізації проекту українську компанію «Укрнафта», більшість акцій якої належить державі, оскільки перебуває в управлінні українського уряду, - замість безпідставно несприйнятої урядом компанії-нерезидента.

«22 серпня 2008 року ці пропозиції офіційно були направлені Міністерству палива і енергетики України для подальшого опрацьовування і підготовки відповідних договорів. Йдеться про організацію поставок нафти в загальному обсягу 8,25 млн. тонн нафти на рік - на згадані західноукраїнські та іноземні нафтопереробні заводи з використанням нафтопроводу «Одеса-Броди» в аверсному режимі зі збереженням його сьогоднішнього рівня рентабельності. При цьому вільними залишаються транзитні потужності нафтопроводу в обсягу ще більше 6 млн. тонн на рік», - роз`яснив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що Міністерство палива і енергетики і Кабінет міністрів не розробили жодних інших варіантів, проігнорували згадану пропозицію українських підприємств і продовжують лобіювати впроваджену в 2004 році корупційну схему реверсного використання нафтопроводу «Одеса-Броди», чим завдають шкоди міжнародному авторитету і економіці нашої держави, а також стимулюють розвиток нафтопереробної галузі інших держав за рахунок скорочення робочих місць в Західній Україні.

«До 1 вересня 2008 року прем`єр-міністр України мала особисто доповісти про виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України. Слід було б коректно проінформувати главу держави хоча б про причини невиконання рішення або ж запропонувати свій, рівноцінний або кращий варіант реалізації проекту. На жаль, цього не відбулося», - зазначив Уповноважений Президента.

Разом з тим, як повідомив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ, за очевидної відсутності законних підстав для невиконання згаданого рішення РНБО з цього важливого питання національної безпеки, окремі кабмінівські радники - народні депутати від БЮТ за сумісництвом через пресу знову дурять українське суспільство і зводять наклеп на Секретаріат Президента України.

«Маніпулюючи поняттями і цифрами, ці пани намагаються приховати від українського народу той факт, що сьогодні з волі Кабінету міністрів України нафтопровід «Одеса-Броди» утримується під монопольним контролем іншої держави, а Президент України добивається того, щоб уряд припинив цю корупційну операцію і забезпечив умови для роботи нафтопроводу відповідно до українських національних інтересів. Більш того, вони поширюють неправдиву інформацію про нібито відсутність на Чорноморському ринку нафти для забезпечення функціонування нафтопроводу «Одеса-Броди». При цьому лукаво умовчують про домовленості, досягнуті з постачальниками нафти, і всілякими способами перешкоджають укладенню контрактів, спонукаючи таким чином постачальників відмовитися від співпраці з Україною. З маніакальною послідовністю стверджують про закріплення для окремих «груп» якихось надзвичайних прав відносно нафтопроводу в договорах, яких не існує в природі, а також відносно технологічної нафти, яка є державною власністю і повністю контролюється урядом. При цьому самі ж зізнаються, що їхні висновки грунтуються на домислах або на так званих «неперевірених інформаціях», - роз`яснив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що автори таких заяв «безсовісно дурять, стверджуючи, ніби Кабінет міністрів України не знав про підготовку проектів договорів у рамках переведення нафтопроводу «Одеса-Броди» в аверсний режим. Це при тому, що до Робочої групи входять компетентні представники уряду, потенційні сторони договорів із самого початку систематично інформували урядові структури про хід підготовки документів».

Уповноважений Президента наголосив, що в даних обставинах, на жаль, доводиться констатувати, що керівництво українського уряду своїми діями або бездіяльністю блокує проект створення Євроазіатського нафтотранспортного коридору на основі нафтопроводу «Одеса-Броди», що суперечить національним інтересам України.

Нагадаємо, що ще на початку січня керівництво ВАТ "НПК "Галичина" і ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" звернулися з офіційним листом до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, прем`єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО і голови Правління НАК "Нафтогаз України" Олега ДУБИНИ з проханням ухвалити рішення про "аверсне" функціонування нафтопроводу "Одеса-Броди". Зокрема, керівники НПЗ відзначали, що одержали комерційні пропозиції про поставки легкої каспійської нафти для переробки на заводах загальним обсягом не менше 5 млн. тонн на рік. При цьому наголошувалося, що підприємства мають технічну можливість для прийому і переробки цього обсягу нафти.

22 травня Президент В.ЮЩЕНКО своїм указом створив Міжвідомчу робочу групу і доручив їй розробити і подати в тижневий термін план заходів щодо переведення з 2008 року нафтопроводу «Одеса-Броди» в режим роботи за проектним напрямом (з Одеси до Бродів) зі збереженням при цьому рівня доходів від його використання.

На думку прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО, варіант аверсного використання «Одеса-Броди», який обговорюється зараз Секретаріатом Президента, є корупційною схемою на зразок «РосУкрЕнерго».

Після цієї заяви керівництво ВАТ "НПК "Галичина" і ВАТ "Нафтохіміка Прикарпаття" звинуватили Кабінет міністрів України в бездіяльності щодо ухвалення рішення про "аверсне" функціонування "Одеса-Броди".

Довідка УНІАН. Нафтотранспортний проект «Одеса-Броди» замислювався з метою диверсифікації поставок нафти на українські НПЗ і розвитку транзитних можливостей країни. Будівництво нафтопроводу "Одеса-Броди" завершили в травні 2002 року. Магістраль має довжину 674 км, діаметр труби – 1020 мм. Потужність першої черги нафтопроводу і терміналу становить 9-14 млн. тонн на рік.

Нафтопровід "Одеса-Броди" планувалося використати для прокачування каспійської нафти до Європи. Україна впродовж двох років з моменту спорудження безуспішно намагалася домовитися про транспортування каспійської нафти по ньому в прямому напрямі. Не одержавши конкретних пропозицій з боку компаній, уряд України наприкінці червня 2004 року дозволив використовувати трубопровід для транспортування російської нафти в реверсному напрямі.

Таким чином, з моменту спорудження нафтопровід використовується в реверсному напрямі, що передбачає транспортування російської нафти з Бродів до Одеси і далі - танкерами через чорноморські протоки.

При цьому на початку 2007 року Кабінет міністрів доручив Міністерству палива і енергетики, Міністерству економіки разом з НАК «Нафтогаз України» і компанією «Укртранснафта» до 2008 року підготувати до підписання міжурядовий українсько-польський договір з добудови нафтопроводу «Одеса-Броди» до польського міста Плоцька. Реалізація цього проекту мала зробити використання нафтопроводу в прямому режимі більш привабливим. Згодом нафтопровід планується продовжити до Гданська.

У 2007 році трубопроводом "Одеса-Броди" в реверсному режимі прокачано 9,056 млн. тонн нафти, в 2006 р. - 3,418 млн. тонн, в 2005 р. - 5,754 млн. тонн, в 2004 р. - 1,048 млн. тонн.

Всього за час роботи реверсного маршруту, станом на 31 грудня 2007 року, прокачано 19,276 млн. тонн сировини, а Україна одержала у вигляді платежів за транзит і портових зборів 205,4 млн. доларів.