Ліхтенштейн розморозив офшорний рахунок українського судді з 13 мільйонами франків

Як повідомляє DW, за розпорядженням слідчого судді Князівства Ліхтенштейн рахунки панамської фірми, бенефіціарами якої були суддя Вищого господарського суду України і його дружина, розморожені.

Ідеться про 13 мільйонів швейцарських франків, заморожених 23 липня 2015 року за розпорядженням прокуратури князівства. Правоохоронці отримали інформацію про підозру у відмиванні грошей від фінансової розвідки Ліхтенштейну.

Читайте такожПорошенко підписав закон про судоустрій і статус суддів

За даними джерел DW у правоохоронних органах країни, причиною розмороження стало те, що українська сторона не надала жодної інформації про можливе незаконне походження грошей. У Ліхтенштейні наголошують, що незаконність походження коштів мають доводити правоохоронні органи країни, де набуто імовірну неправомірну вигоду.

Натомість Генеральна прокуратура України повідомила у відповідь на запит DW, що рішення слідчого судді про арешт рахунку у цій справі скасоване ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 9 лютого. Українська сторона зазначає, що не може домогтися в суді арешту коштів через те, що Ліхтенштейн у відповідь на запит про правову допомогу не надав інформацію, "яка б дала змогу одержати документальні докази щодо причетності судді та його дружини до набуття неправомірної вигоди".

Як зазначалося у липні минулого року у прес-релізі на сайті Кабінету Міністрів України, знайдені 13 мільйонів франків належать колишньому судді Вищого господарського суду, який був заступником голови цього суду за часів президентства Віктора Януковича. Єдиним суддею, який може підпадати під це визначення, є Артур Ємельянов.

Цей суддя, так само, як і його колишній керівник Віктор Татьков, після зміни влади в Україні втратив керівну посаду. Утім, він продовжує працювати у Вищому господарському суді України. Згідно з інформацією на сайті суду, у вересні минулого року Ємельянов успішно пройшов люстраційну перевірку.