У Мінюсті заявили, що ВАСУ затягує процес люстрації судді Татькова

Суд вирішив призупинити розгляд до рішення Конституційного суду стосовно закону "Про очищення влади".

Голова організації "Громадський люстраційний комітет" Олександра Дрік, коментуючи рішення ВАСУ, підкреслила, що "немає такої підстави для відмови в розгляді справи - "до рішення Конституційного суду". Судді фактично відмовляються виконувати свою роботу - здійснювати правосуддя, яке, відповідно до Конституції України, здійснюється виключно судами".

У свою чергу директор Департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції Тетяна Козаченко акцентувала увагу, що судова система не тільки дуже чітко демонструє нездатність виконувати закон, а й шукає будь-які можливості затягнути процес.

"Судді зупиняють розгляд справи по діючому закону, поки Конституційний суд не дасть оцінку, чи відповідають деякі положення цього закону Конституції України, чи не відповідають. Ті люди, які звільнені, як по закону, так і, можливо, з порушенням закону не мають можливості відновитися по суду", - цитує Козаченко Громадський люстраційний комітет.

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За її словами, поки судді зупинили розгляд справи Татькова, незважаючи на наявне рішення Вищої ради юстиції, що він підлягає люстрації, Татьков продовжує виносити рішення ім’ям України.

"Судді у 5 разів порушили термін розгляду справи - розглянули не за місяць, а протягом п’яти місяців, і навіть не змогли розглянути по суті, а просто зупинили. Це говорить про стан судової системи і неможливість взагалі чинити правосуддя в цій країні", - підкреслила Козаченко.

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Як нагадують у люстраційному комітеті, із січня 2011 року по квітень 2014 року Татьков (на той час - голова Вищого господарського суду України) здійснював повноваження члена Вищої ради юстиції. Тобто він є суб’єктом люстраційного закону.

24 грудня Вища рада юстиції прийняла рішення внести до Верховної Ради подання про звільнення судді Татькова через порушення вимог щодо несумісності, визначених законом "Про очищення влади". Татьков подав позов до ВРЮ про визнання незаконним та скасування рішення про його звільнення. У парламенті вже зареєстровано законопроект про його звільнення, проте в сесійну залу він не був внесений.