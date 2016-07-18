Парубій: декомунізація не менш важлива, ніж судова реформа і питання нацбезпеки

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

За словами Парубія, історія гібридної війни проти України - це спосіб на психологічному та ментальному рівні залишити країну на рівні Радянського Союзу та імперського мислення.

"Це намагання втримати нас в імперській концепції "руського міра" через ці назви (населених пунктів - УНІАН)", - сказав він.

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Так, голова ВР наголосив, що питання декомунізації є "не менш важливим, ніж питання судової реформи, ніж питання національної безпеки".

"Оздоровлення, оновлення карти України сьогодні - це не менш рішуча відповідь Путіну, аніж наші успіхи на передовій на Сході. Це питання, яке є стратегічним і концептуальним", - наголосив Парубій.