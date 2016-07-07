На Івано-Франківщині декомунізували ковбасу: "Московская" стала "Бандерівською"

19:05, 07 липня 2016
Курйози
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В Івано-Франківській області ковбасний цех перейменував одну зі своїх торгових марок.

Фото УНИАН

Про це пишуть "Вести".

За словами керівника підприємства Петра Книшука, вони вирішили змінити назву через ситуацію на сході України.

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"Московскую" ковбасу робимо давно, але тепер вона буде називатися "Бандерівської", - сказав він.

Раніше президент України Петро Порошенко вже рекомендував виробникам позбутися від назв, які асоціюються з радянським минулим, зазначає видання.

Президент вважає процес декомунізації "питанням національної безпеки".

Нагадаємо, декомунізація торкнулася фасадів будинків в Харкові. Там мозаїку з Леніним "закатали" в цемент .
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