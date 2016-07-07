На Івано-Франківщині декомунізували ковбасу: "Московская" стала "Бандерівською"
19:05, 07 липня 2016Курйози
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В Івано-Франківській області ковбасний цех перейменував одну зі своїх торгових марок.
Через ситуацію на сході України "Московская" ковбаса перетворилася на "Бандерівську" / Фото УНІАН
Про це пишуть "Вести".
За словами керівника підприємства Петра Книшука, вони вирішили змінити назву через ситуацію на сході України.
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"Московскую" ковбасу робимо давно, але тепер вона буде називатися "Бандерівської", - сказав він.
Раніше президент України Петро Порошенко вже рекомендував виробникам позбутися від назв, які асоціюються з радянським минулим, зазначає видання.
Президент вважає процес декомунізації "питанням національної безпеки".
Нагадаємо, декомунізація торкнулася фасадів будинків в Харкові. Там мозаїку з Леніним "закатали" в цемент .
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