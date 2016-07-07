На Івано-Франківщині декомунізували ковбасу: "Московская" стала "Бандерівською"

Про це пишуть "Вести".

За словами керівника підприємства Петра Книшука, вони вирішили змінити назву через ситуацію на сході України.

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"Московскую" ковбасу робимо давно, але тепер вона буде називатися "Бандерівської", - сказав він.

Раніше президент України Петро Порошенко вже рекомендував виробникам позбутися від назв, які асоціюються з радянським минулим, зазначає видання.

Президент вважає процес декомунізації "питанням національної безпеки".