Єврокоміссар Ган закликав Верховну Раду "робити свою роботу"

Як передає власний кореспондент УНІАН, такий заклик він зробив у вівторок в Брюсселі під час прес-конференції по завершенню зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

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"Було багато ініціатив уряду, наразі вони повинні бути схвалені Радою, і я закликаю парламент робити свою роботу. Я також вітаю макроекономічну стабільність, яку підтримує уряд. Тим не менше, робота має бути зроблена. Це - про подальшу підтримку МВФ, і, базуючись на цій підтримці, про нашу макрофінансову допомогу. Ми майже вже там, але інші перепони мають бути прибрані", - заявив він.

На переконання Гана, в Україні повинна тривати подальша модернізація економіки, диверсифікація та реформа державного управління. "У той час, коли стратегічна концепція (реформи держуправління) на столі, ми готові підтримати цю ініціативу з приблизно 100 млн. євро на наступні пару років", - нагадав єврокомісар.

За його словами, ця реформа спрямована на те, щоб "покращити управління, знизити рівень корупції і бути привабливішими для міжнародних інвесторів".