Комуністи, БЮТ і Регіони перетворили СБУ на філію ФСБ?

Блок Юлії Тимошенко, Партія регіонів і комуністи фактично перетворили Службу безпеки України на «філію Федеральної служби безпеки» Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу, присвяченому ситуації, що склалася в парламенті, заявив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Володимир КУЛІШ, зазначивши, що «до 2 вересня СБУ була підпорядкована Головнокомандуючому – Президентові України”.

«Блок Юлії Тимошенко пішов на союз із Партією регіонів і комуністами, в основі якого – неукраїнські і недержавні інтереси. Ними відновлено антиконституційний закон про уряд, який у 2007 році спровокував позачергові парламентські вибори, а тепер встановлює диктатуру прем`єр-міністра», - наголосив В.КУЛІШ.

За його словами, парламент створив ситуацію, коли «глава уряду призначається поза Конституцією, укази Президента України та рішення РНБОУ повністю ігноруються, а зміни до Закону про Конституційний суд унеможливлюють оскарження неконституційних рішень уряду. Уряд стає поза контролем, руйнується баланс влади в Україні». Таким чином, на думку В.КУЛІША, парламент розпочав «політичний і конституційний переворот в Україні, прийнявши антиукраїнські і антидержавні рішення». В.КУЛІШ нагадав, що у 2007 році Президент ініціював дострокові парламентські вибори у відповідь на політичну корупцію у стінах Верховної Ради. «Глава держави був надзвичайно зацікавлений у швидкому початку роботи Ради і нового українського уряду. Саме тому він двічі вносив подання на призначення Юлії ТИМОШЕНКО прем`єр-міністром України. За вісім місяців роботи з 245 законів, які передбачалися угодою про коаліцію, до парламенту було внесено 41 закон. Із них було прийнято 11. Така ефективність уряду і урядової коаліції. Наслідок такої діяльності відчув на собі кожен - це найвища в Європі інфляція, яка у річному обчисленні складає 34%», - зазначив керівник Чернівецької ОДА.

Він висловив переконання, що «останні події загрожують національній безпеці країни». За його словами, «виглядає так, що глава уряду України несамостійна у своїх словах і вчинках, і є інструментом реалізації інтересів Кремля в Україні”.

«Важко не помітити, як головні російські канали та провідні політики в одну мить змінили ставлення до прем`єр - міністра з яскраво негативного на відверто позитивне», - сказав В.КУЛІШ припустивши, що РФ за допомогою глави українського уряду “прагне вирішити низку завдань, а саме: повторити в Україні грузинський варіант, усунувши від влади В.ЮЩЕНКА, який заважає імперським планам Росії”. “Тільки у Грузії Росія пробує усунути від влади президента СААКАШВІЛІ за допомогою танків і ракет, а в Україні намагається прибрати ЮЩЕНКА за допомогою Партії регіонів, БЮТ і комуністів, встановити контроль над українською газотранспортною системою; не допустити отримання Україною енергоносіїв з інших джерел, окрім Росії; віддати у розробку Газпрому нафтогазовий шельф Чорного моря та Одеський припортовий завод”, - сказав В.КУЛІШ.

Він також висловив переконання, що «загрозу державній незалежності України можна подолати лише гуртуванням патріотичних та демократичних сил довкола Президента України, як гаранта Конституції України, прав і свобод українських громадян».