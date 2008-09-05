Тимошенко втрачає підтримку на Західній Україні

"Юлія Тимошенко різко втрачає підтримку виборців у західних областях України. Це скорочення приблизно на 50%, порівняно з тою довірою, яка була до подій 2 вересня. Про це свідчать перші результати опитування моєї аналітичної групи", - поінформував ZAXID.NETполітолог Володимир Цибулько.

Він також поінформував: "Поки що ця хвиля емоційна, і тому остаточних висновків робити не хотілося. Проте уже зараз видно, що від Юлії Тимошенко відходить найбільш радикально налаштований електорат. І він готовий віддати більші шанси не так "Нашій Україні", як радикальним партіям - ВО "Свобода", КУНу, "Тризубу".