Ющенко зустрінеться з Чейні

Сьогодні відбудеться зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з віце-президентом США Ричардом ЧЕЙНІ.

Як повідомляє прес-служба Президента, об 11.55, після церемонії зустрічі на ґанку будинку Городецького, відбудеться зустріч Президента України з віце-президентом США у форматі «віч-на-віч» та у розширеному складі.

На 13.00 запланована спільна заява для засобів масової інформації.

О 14.00 розпочнеться церемонія покладання Президентом України В.ЮЩЕНКОМ і пані Катериною ЮЩЕНКО і віце-президентом США Р.ЧЕЙНІ та пані Лінн ЧЕЙНІ квітів до Пам`ятного знака жертвам Голодомору 1932-1933 років.