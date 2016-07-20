"Прямий напад на свободу слова": генсек Ради Європи закликав ефективно розслідувати вбивство Шеремета
Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд рішуче засудив звіряче вбивство журналіста Павла Шеремета і закликав українську владу та правоохоронні органи швидко розслідувати цей злочин.
Відповідна заява генсека РЄ розповсюджена у середу, повідомляє власний кореспондент УНІАН.
"Генеральний секретар Ради Європи закликає українську владу і правоохоронні органи швидко і ефективно розслідувати цей злочин, що буде важливим сигналом суспільству, що виконавці та організатори насильства стосовно журналістів мають бути притягнуті до відповідальності. Рада Європи підтримує зусилля української влади у досягненні цієї мети", - йдеться в заяві.
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Ягланд наголосив, що насильство стосовно журналістів є "прямим нападом на свободу вираження поглядів та свободу ЗМІ". "Вбивство Павла Шеремета вказує на те, що атмосфера ненависті і підозрілості стосовно журналістів в Україні має серйозні наслідки і веде до втрати життів. В Україні мають бути відновлені необхідні умови, щоб забезпечити безпеку журналістів", - наголосив генсек РЄ.
Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув сьогодні вранці в центрі Києва внаслідок вибуху автомобіля. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, але її в машині не було.