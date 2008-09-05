За повернення в коаліцію нашоукраїнцям пропонують від 8 до 10 млн. доларів?

Народний депутат, заступник голови партії “Єдиний Центр” Леся ОРОБЕЦЬ звинувачує Блок Юлії Тимошенко у спробах підкупу частини її колег з фракції “Наша Україна-Народна самооборона”, які підписали заяву про вихід фракції зі складу коаліції.

Про це повідомляє прес-служба “Єдиного Центру”.

За інформацією, що має народний депутат, наразі ведуться неофіційні переговори між представниками нової коаліції, котра де-факто склалася в парламенті, та кількома підписантами заяви, що відкриває відлік часу відставки уряду Юлії ТИМОШЕНКО.

«Мені соромно передусім за тих, хто погодився вести подібні переговори – навіть влаштував торги. Схоже, ціна питання декому добряче засліплює очі. Хочу вірити, втім, що колеги знайдуть в собі силу подолати спокусу і дадуть гідну відповідь провокаторам», – наголосила Л.ОРОБЕЦЬ. За її словами, у перемовинах фігурують суми від 8 до 10 млн. доларів США. «Суми вражають, але не дивують. Адже в разі відставки чинного уряду його спонсори втрачають значно більше», – зауважила народний депутат.

Л.ОРОБЕЦЬ попереджає, що в разі продовження даних протиправних торгів залишає за собою право оприлюднити всю наявну в неї інформацію, а також звернутися до правоохоронних органів.