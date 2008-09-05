У Кабміні з'явився ресторан, де все "просто задарма"

У приміщенні Кабінету міністрів у четвер відкрився ресторан швидкого харчування мережі "Єврохата".

Як пише "Комерсант-Україна", ціни в цьому ресторані в 1,5-2 рази нижче, ніж в інших закладах мережі.

Наприклад, за 3 грн там можна скуштувати "борщу українського", за 3,2 грн – салату "оселедець під шубою", повний же обід із трьох страв із напоєм обійдеться співробітникам і відвідувачам Кабміну у 15-25 грн.

Тим часом у "Єврохаті" на Бессарабській площі "український борщ" обійдеться в 4,85 грн, а ціни на салати починаються з 5,85 грн.

"Раніше у нашій будівлі був тільки буфет. Тому співробітникам урядового секретаріату, Мінекономіки і Мінфіну доводилося носити з собою бутерброди чи ходити на обід до їдальні Верховної Ради. Їдальні з нормальною, якісною кухнею в нас не було", - розповів газеті міністр Кабінету міністрів Петро Крупко.

За його словами, під "Єврохату" було переустатковано приміщення, яке до цього "використовувалось в інших цілях". Там же знаходиться і кухня.

"Нам обіцяли якісну їжу, що дуже важливо для здоров`я наших працівників", - підкреслив Крупко.

Однак у "Єврохаті" на майбутню співпрацю з урядом дивляться менш оптимістично.

Джерело газети в компанії повідомило, що верхня межа націнки в новому закладі встановлена Кабміном: у залежності від страви вона складає від 75% до 100%.

"Це просто задарма. На підприємствах швидкого харчування в місті вона значно вища", - поскаржилося джерело.

Спрогнозувати, чи буде окупатися урядовий "общепит", він не наважився, заявивши, що "це дуже складне питання".

За словами джерела, ініціатива відкриття ресторану "Єврохата" у будівлі уряду належить Кабміну.

"Ви ж розумієте, ми не могли їм відмовити", - пояснив він.

Крупко ж вважає, що в кабмінівському ресторані "ціни ринкові". "Ми не втручаємося в ціноутворення, є економічно обґрунтовані витрати. Єдине, про що ми попросили, – щоб вони не накручували ціни і щоб норма рентабельності була розумною", - сказав міністр Кабміну.

Українська правда