Янукович вважає, що він "приречений" балотуватися у Президенти

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає себе приреченим балотуватись на виборах Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи планує він йти на вибори Президента, якщо президентські повноваження будуть значно звужені, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що це має бути рішення партії.

За його словами, до виборів ще довго, а рішення прийматиметься на з’їзді.

«Моя точка зору, що я приречений буду йти по цьому шляху. Але вирішувати буде з’їзд», - сказав він.