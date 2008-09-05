Ющенко висунув ультиматум БЮТ (доповнена)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що Блок Юлії Тимошенко має висловити свою позицію по Грузії і скасувати антиконституційні закони, якщо хоче відновлення демократичної коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що в Україні існує достатньо демократичних методів для вирішення цього внутрішнього конфлікту мирним шляхом. За його словами, Україна вже не раз демонструвала, що може знаходити демократичну відповідь на політичні конфлікти без зброї. В.ЮЩЕНКО підкреслив, що потрібен діалог. «У нас достатньо внутрішніх національних сил, щоб сформулювати відповідь на цю кризу». – сказав він.

Глава держави зауважив, що члени БЮТ виголошують багато заяв про те, що хотіли б повернутися до демократичної коаліції. «Багато декларацій, заяв, в тому числі і сьогодні, частина з яких переслідує намагання начебто повернутися знову до Коаліції демократичних сил, з якої декілька днів назад де-факто сформували іншу коаліцію разом з комуністами і «регіонами»», - зауважив В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що це був колосальний удар по демократичним відносинам всередині країни, по демократичним силам. «Але я переконаний, що є відповідь і на це питання: якщо дійсно хтось хоче повернутися до того стану, який був до 2 вересня поточного року, на мій погляд, необхідно зрозуміти і здійснити ряд абсолютно чітких речей», - сказав Президент.

Перше, за його словами, визначити чітку позицію щодо грузинсько-російського конфлікту, причому вона має грунтуватися на територіальній цілісності Грузії, визнанні світового плану врегулювання конфлікту, а також має містити стурбованість щодо використання Чорноморського флоту РФ, який базується на території України, для війни в інших країнах. «Це необхідно для того, щоб фракції повернулися до діалогу», - сказав Президент.

Також, за його словами, необхідно скасувати антиконституційні рішення, які були ухвалені (парламентом), починаючи з 2 вересня. Йдеться про закон про Кабінет міністрів, про Генеральну прокуратуру, СБУ, «бо зрозуміло, для чого знадобилися в такому сценарії ці інституції - щоб розвалити українську демократію, і це є надзвичайно серйозно», - заявив В.ЮЩЕНКО.

На думку глави держави, скасування цих рішень, а також чітка позиція по Грузії, дозволять сісти за стіл переговорів.