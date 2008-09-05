Регіонали взялися захищати етнічних українців у Придністров'ї

Україна має зайняти активну позицію на переговорах з врегулювання ситуації в Придністров`ї, які поновляться 8 вересня, вважає народний депутат України від Партії регіонів Юрій БОЙКО.

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі Ю.БОЙКА.

“Придністров`я є природною зоною національних інтересів України», – вважає Ю.БОЙКО.

По-перше, за його словами, «це наш найближчий сусід, і нам не потрібні точки нестабільності на нашому кордоні та потенційна можливість виникнення збройного конфлікту».

По-друге, на думку депутата від Партії регіонів, «це історично українські землі, які були прирізані до Молдавської РСР Сталіним».

«Звичайно ж, ми не повинні вимагати перегляду кордонів, – зазначає Ю.БОЙКО. – Проте не можна забувати про те, що третина населення Придністров`я – це етнічні українці». Придністров`я – важливий економічний партнер України, вважає депутат. «Особливо це партнерство важливе для Одеської області», – вважає він.

Ю.БОЙКО також пов`язує це питання з тим, що «один з активних учасників врегулювання придністровського конфлікту – Румунія - має територіальні претензії до України». Зокрема, відносно Південної Бессарабії, Північної Буковини, а також острова Зміїний, про приналежність якого в Гаазькому міжнародному суді розглядається позов Румунії до України.

У цих умовах Верховна Рада, за словами Ю.БОЙКА, має зажадати від українських дипломатів принципової позиції щодо захисту національних інтересів. Депутат виклав принципи, на яких, на його думку, має грунтуватися позиція України. Це відмова румунської сторони від територіальних претензій до України, підкріплена письмовими гарантіями інших учасників переговорів – Євросоюзу, Російської Федерації та США (необхідно зажадати від Румунії відкликання з Гаазького суду позову про приналежність острова Зміїний).

Ю.БОЙКО також вважає, що Придністров`я має одержати гарантії мовної і культурної автономії. Не можна, за його словами, «допустити насильницької румунізації території» (зокрема, «мають бути захищені права україномовних жителів Придністров`я на використання своєї мови в побуті і в спілкуванні з органами державної влади»). Окремо, вважає Ю.БОЙКО, має бути обумовлене використання на території Придністров`я кириличного молдавського алфавіту.

Крім того, необхідні відмова від використання силових методів вирішення конфліктів, нейтральний, позаблоковий статус «федерації Молдови і Придністров`я». Має бути закріплена можливість відділення Придністров`я у разі об`єднання Молдови і Румунії. Також мають бути гарантовані права власності на території Придністров`я, переконаний депутат.

Якщо Україна в ході переговорів з придністровського врегулювання, заявляє Ю.БОЙКО, «упустить шанс відстояти свої національні інтереси, то в середньостроковій перспективі серйозно зросте небезпека для територіальної цілісності і економічної безпеки нашої країни».

Разом з тим загрозу з боку Росії, що веде військові дії на території СНД, депутат від Партії регіонів вважає «міфічною». За його словами, «прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН нещодавно ще раз підтвердив, що у Росії немає територіальних претензій до України».