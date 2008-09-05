Перевірка кредитного товариства в Одесі виявила - немає 5,5 млн. грн.

При перевірці одеського кредитного союзу «Перше кредитне товариство» співробітники ГСБЕЗ виявили факт розкрадання понад 5,5 млн. грн.

Так сьогодні повідомив начальник Одеського ГУ МВС в Одесі Едуард ДОБРИНІН на зустрічі з учасниками пікетування будинку міськуправління міліції – членами громадської організації «Вільна Одеса», які вимагали провести перевірку діяльності кредитного союзу «Перше кредитне товариство».

За його словами, «протягом 10 днів міліція проводила перевірку «Першого кредитного товариства» по лінії боротьби з економічними злочинами. Виявлено факт розкрадання грошових коштів на суммму 5,5 млн. грн. Тобто це гроші вкладників, які передавалися «Першому кредитному товариству» для використання законним чином. У результаті перевірки встановлено, що ці гроші зараз знайти ніхто не може, зокрема міліція».

Е.ДОБРИНІН додав, що вже відоме одне з підприємств, куди нібито прямували кошти: «Це - «Ситалторг 21», директором його є житель Ширяївського району. Проте той пояснив співробітникам міліції, що про переказ його фірмі зазначеної суми грошей йому нічого не відомо, і він взагалі господарською діяльністю не займається».

«Сьогодні порушено кримінальну справа за ст.205 Кримінального Кодексу (фіктивне підприємництво – УНІАН), в рамках якої ми починаємо перевірку всіх підприємств і структур, які входять до цієї фінансової організації», – додав начальник Одеського міськуправління міліції.

Причетні до цих операцій особи, підсумував Е.ДОБРИНІН, пояснюють, що «зібрали гроші, переказали їх на рахунок неіснуючої фірми і кажуть, що купили на цю суму оргтехніку. Ми запропонували показати цю оргтехніку. Але показати її ніхто не може. Керівник фірми каже, що взагалі не займається цією діяльністю. Природно, у нас виникають питання, де ж 5 з половиною мільйонів гривень».