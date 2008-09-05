Перевірка кредитного товариства в Одесі виявила - немає 5,5 млн. грн.
Повідомляє начальник Одеського ГУ МВС
При перевірці одеського кредитного союзу «Перше кредитне товариство» співробітники ГСБЕЗ виявили факт розкрадання понад 5,5 млн. грн.
Так сьогодні повідомив начальник Одеського ГУ МВС в Одесі Едуард ДОБРИНІН на зустрічі з учасниками пікетування будинку міськуправління міліції – членами громадської організації «Вільна Одеса», які вимагали провести перевірку діяльності кредитного союзу «Перше кредитне товариство».
За його словами, «протягом 10 днів міліція проводила перевірку «Першого кредитного товариства» по лінії боротьби з економічними злочинами. Виявлено факт розкрадання грошових коштів на суммму 5,5 млн. грн. Тобто це гроші вкладників, які передавалися «Першому кредитному товариству» для використання законним чином. У результаті перевірки встановлено, що ці гроші зараз знайти ніхто не може, зокрема міліція».
Е.ДОБРИНІН додав, що вже відоме одне з підприємств, куди нібито прямували кошти: «Це - «Ситалторг 21», директором його є житель Ширяївського району. Проте той пояснив співробітникам міліції, що про переказ його фірмі зазначеної суми грошей йому нічого не відомо, і він взагалі господарською діяльністю не займається».
«Сьогодні порушено кримінальну справа за ст.205 Кримінального Кодексу (фіктивне підприємництво – УНІАН), в рамках якої ми починаємо перевірку всіх підприємств і структур, які входять до цієї фінансової організації», – додав начальник Одеського міськуправління міліції.
Причетні до цих операцій особи, підсумував Е.ДОБРИНІН, пояснюють, що «зібрали гроші, переказали їх на рахунок неіснуючої фірми і кажуть, що купили на цю суму оргтехніку. Ми запропонували показати цю оргтехніку. Але показати її ніхто не може. Керівник фірми каже, що взагалі не займається цією діяльністю. Природно, у нас виникають питання, де ж 5 з половиною мільйонів гривень».