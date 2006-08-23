У Донецьк прибули перші родичі загиблих в авіакатастрофі
15:47, 23 серпня 2006Політика
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Основна група прилетить увечері
У готелях Донецька поселені перші 13 родичів пасажирів, які загинули в катастрофі російського літака Ту-154.
Як повідомили УНІАН в оперативному цілодобовому штабі з надання допомоги родичам загиблих, на даний момент в штаб звернувся 31 родич. З цього числа 18 чоловік зателефонували до штабу, ще 13 прийшли безпосередньо до штабу.
Прибуття до Донецька основної групи родичів очікується літаком з Санкт-Петербурга після 18.00 за київським часом.
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