Кріль не бачить любові між БЮТ і Нашою Україною

Блок Юлії Тимошенко докладає максимум зусиль, щоб фракція «Наша Україна – Народна самооборона» відізвала своє рішення щодо виходу з коаліції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Єдиний Центр», про це сьогодні заявив голова «Єдиного Центру» Ігор КРІЛЬ на прес-конференції в Донецьку.

За його словами, проведення дострокових виборів до Верховної Ради не є першочерговим питанням. «Це питання розглядатиметься лише тоді, коли для цього будуть відповідні підстави. Тому будь-які публічні заяви та коментарі з цього приводу є дещо некоректними зараз. Ми думаємо не про вибори, а про те, щоб знайти інший вихід із ситуації, що склалася нині, оскільки 70% українців не хочуть перевиборів», - сказав І.КРІЛЬ.

Він також зазначив, що наразі в країні складається непроста ситуація, оскільки з початком роботи нової сесії парламенту відбулися події, які можуть «розвернути» українську політику.

«Ще багато чого може змінитись, і ситуація може значно ускладнитись», – зауважив голова «Єдиного Центру».

І.КРІЛЬ також наголосив, що всім вже давно зрозуміло, що лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО цілеспрямовано готується до участі в президентських виборах.

«Ще з того часу як ТИМОШЕНКО стояла на Майдані поруч із ЮЩЕНКОМ, вона вже тоді почала готуватись шлях до боротьби за омріяний пост глави держави, – переконаний І.КРІЛЬ. – Сьогодні їй потрібен гучний розрив, розрив зі звинуваченнями, щоб рухатися далі. Саме тому, я не бачу любові у відносинах між БЮТ та «Нашою Україною»».

Водночас депутат повідомив, що зараз БЮТ докладає максимум зусиль, щоб фракція «Наша Україна – Народна самооборона» відізвала своє рішення щодо виходу з коаліції.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня парламент ухвалив закони, якими вносяться зміни до закону про Кабмін, про СБУ та до закону про Конституційний Суд, а також закон, на який було подолано вето Президента, про тимчасові слідчі комісії парламенту. Ці закони були ухвалені за відсутності у сесійні залі частини депутатів із фракції НУ-НС.

У блоці “Наша Україна – Народна самооборона” такі дії БЮТ назвали зрадою і скликали екстрене засідання фракції, на якому було ухвалено рішення про вихід з коаліції.