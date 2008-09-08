Яценюк переконаний, що у демкоаліції є шанс

Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК переконаний, що шанс відновити демократичну коаліцію ще є.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу ICTV в неділю.

А.ЯЦЕНЮК висловив сподівання на те, що після заяви блоку «Наша Україна – Народна самооборона», підтриманої Президентом України, а також після переговорів БЮТ перегляне свою позицію.

«Є ще шанс повернутися у формат старої нової коаліції», - сказав спікер, зауваживши, що до 13 вересня є ще час на розмірковування.

На його думку, нині є лише три варіанти виходу із ситуації, що склалася: відновлення старої коаліції, другий – створення нової, третій – дострокові вибори. «Інших варіантів нема. Будемо очікувати», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

При цьому він висловив переконання, що Україна пройде черговий виклик демократичним шляхом. Він назвав хибною позицію, що любов народу безмежна і вічна. «Сьогодні люди вже навчились відрізняти лушпиння від зерна», - зауважив керівник парламенту, говорячи про можливі дострокові вибори.