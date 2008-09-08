Тимошенко: Ющенко наражає на небезпеку відносини з Росією

Прем`єр-міністр Тимошенко в інтерв`ю британському часопису Financial Times поклала відповідальність за розвал коаліції на президента Ющенка.

Вона наголосила, що називаючи її кремлівським конспіратором під час розвалу коаліції, пан Ющенко наражає на небезпеку як двосторонні відносини з Росією, так і західну інтеграцію України, передає Бі-бі-сі.

Прем`єр відкинула звинувачення з боку президента, що під час конфлікту минулого місяця між Грузією та Росією вона фактично стала на бік Росії і була слабкою в підтримці Грузії.

Пані Тимошенко закликала президента відродити коаліцію.

Минулого тижня про-президентський блок Наша Україна - Народна Самооборона вийшов з коаліції, після того, як БЮТ голосував разом з опозиційними комуністами та Партією регіонів за законопроекти, які обмежують владу президента.

Віктор Ющенко у зверненні до народу наголосив, що в Україні де-факто створено нову коаліцію.

Минулого тижня президент також дав інтерв’ю британському діловому часопису Financial Times, де запевнив, що політична криза в Україні інспірована Москвою.

Пані Тимошенко також не відкинула, що може балотуватись на наступних президентських виборах. Вона додала, що над цим серйозно змусила її задуматись політична криза в Україні минулого тижня.