Тимошенко заявляє, що за нею встановили цілодобове стеження

Прем`єр-міністр України заявила, що після звинувачення глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ на її адресу про національну зраду, за нею встановлене цілодобове стеження.

«За мною вже багато місяців після всіх страшних виступів 24 години на добу стежать. Я не маю ніякої недоторканності. Я одержала на 11 вересня повістку до Генеральної прокуратури. Я маю на сьогодні безліч прослуханих розмов, які підтверджують, що сьогодні ведуться всі ці дії», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, вона має в своєму розпорядженні інформацію про тиск на заступників генерального прокурора для порушення кримінальної справи відносно прем`єр-міністра.

«Практично сьогодні чиниться тиск на деяких заступників генерального прокурора і обіцянки, якщо вони порушать кримінальну справу проти прем`єра, то Президент подасть їхню кандидатуру на посаду генерального прокурора», - наголосила вона.

Глава уряду вважає, що для будь-якого іншого політика такі безпідставні звинувачення могли б стати причиною для виходу з коаліції.

Разом з тим вона наголосила, що «була, є і буде в демократичній коаліції».

Була, є і буду в демократичній коаліції, якщо Президент її не розвалить. І ні при чому тут руки Москви. Не Москва виходила з демократичної коаліції, і не Кремль порушував кримінальні справи про національну зраду прем`єр-міністра. Це робить особисто Президент В.ЮЩЕНКО. Хай поверне свою команду назад, і хай нормально працює, не створюючи конфліктів на основі конкуренції на наступних президентських виборах», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.