Третьяков знає, про що насправді думає Тимошенко з часів Майдану

Народний депутат Олександр ТРЕТЬЯКОВ (фракція НУ-НС) вважає, що «шантаж не прикрашає будь-яку людину, особливо прем`єр-міністра».

Так О.ТРЕТЬЯКОВ прокоментував вислів прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО в інтерв`ю журналу «The Financial Times» про те, що раніше прем`єр-міністр була налаштована підтримувати єдиного кандидата від демократичних сил на виборах 2010 року, але після подій минулого тижня всерйоз замислюється про балотування на посаду Президента.

«Юлія ТИМОШЕНКО вже неодноразово давала зрозуміти, що вона має єдину мету – одержати владу над усією країною, неважливо в якій якості – прем`єр-міністра або Президента. Й, починаючи ще з часів Майдану, діє виключно відповідно до цієї стратегії», - підкреслив О.ТРЕТЬЯКОВ, передає "Главред" із посиланням на прес-службу депутата.

При цьому О.ТРЕТЬЯКОВ зазначив, що «аналізуючи дії прем`єр-міністра, важко утриматися від висновку, що ТИМОШЕНКО - не та людина, яка відстоюватиме національні інтереси України».

О.ТРЕТЬЯКОВ закликав БЮТ негайно повернутися до статусу-кво станом на 24 серпня 2008 року. «День Незалежності – та відправна точка, яка визначає майбутнє політичного сезону, й для зміцнення демкоаліції потрібно закріпити статус-кво станом на цю дату», - зазначив він.

За словами О.ТРЕТЬЯКОВА, одним із найпринциповіших питань є спільна підтримка демократичною коаліцією дій волелюбного грузинського народу в його євроінтеграційних прагненнях і боротьбі проти кремлівського тоталітаризму.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо заяв Ю.ТИМОШЕНКО про постійне стеження, О.ТРЕТЬЯКОВ зазначив наступне: «Дії Юлії ТИМОШЕНКО за дивним збігом обставин дуже нагадують нещодавні заяви Віктора БАЛОГИ. Можливо, це пов`язано з тим, що коли у політиків здають нерви, у них починається манія переслідування? Для прем`єра взагалі негоже говорити про якісь переслідування, адже в неї в уряді є всі механізми, як цього не допустити, а одним із найближчих соратників останніх днів значиться міністр внутрішніх справ».