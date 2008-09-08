Тимошенко відрядила до Грузії свою людину

Віце-прем’єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ відбув із робочим візитом до Грузії.

Як передає кореспондент УНІАН, Г.НЕМИРЯ перебуватиме в Грузії протягом двох днів.

Під час візиту плануються зустрічі віце-прем’єра з представниками влади Грузії і міжнародних організацій.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні поінформувала, що Г.НЕМИРЯ здійснить візит до Грузії, під час якого проведе переговори з керівництвом країни щодо надання допомоги з боку українського уряду громадянам, які постраждали в результаті воєнного конфлікту.

“Сьогодні я направила у відрядження до Грузії віце-прем`єр-міністра Григорія НЕМИРЮ, щоб запитати, яка допомога потрібна Грузії, що може ще зробити уряд і наша демократична команда, щоб підтримати грузинський народ у важкий час», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, Г.НЕМИРЯ сьогодні проведе зустрічі з керівництвом Грузії.

Прем`єр-міністр також нагадала, що Г.НЕМИРЯ є представником українського уряду в Грузії.