Лукашенко пропонує Кремлю зробити своє НАТО

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО вважає, що Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) має стати повноцінною військовою організацією, аналогічною НАТО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Білоруської держави, про це О.ЛУКАШЕНКО заявив сьогодні в Мінську на прес-конференції для російських ЗМІ.

«Треба прагнути, щоб ОДКБ стала повноцінною військовою організацією. На даний момент існує ще багато нюансів, які можуть не влаштовувати в ОДКБ. Хотілося б, щоб ОДКБ була справжньою організацією, як НАТО. У них є чіткий договір: якщо якась країна з НАТО піддалася агресії, то воюють всі. У нас даний пункт навіть не всі учасники ратифікували. Але до цього треба йти», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

На його думку, якщо Білорусь і Росія, будучи союзниками, готові до цього, то потрібно й проводити відповідну політику. «Якщо ж до нас будуть готові приєднатися інші, наприклад Казахстан, то слід все прописати і жорстко виконувати», - вважає Президент Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня на саміті лідери країн, що входять в Організацію договору про колективну безпеку, підтримали дії Москви під час конфлікту в Грузії, проте не стали визнавати незалежність Абхазії і Південної Осетії.

Про позицію найближчих союзників за підсумками саміту ОДКБ повідомив Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ. За його словами, всі партнери Росії по ОДКБ визначатимуться з питання визнання незалежності Південної Осетії і Абхазії самостійно, «як це й має бути, виходячи із загальних принципів і норм міжнародного права, керуючись при цьому, природно, своїми національними інтересами».

Довідка УНІАН. Організація Договору про колективну безпеку – військово-політичний союз, створений колишніми республіками СРСР на основі Договору про колективну безпеку (ДКБ), підписаного 15 травня 1992 року в Ташкенті. Договір продовжується автоматично кожні п`ять років.

До ОДКБ входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан і Узбекистан.