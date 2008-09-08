Яценюк підписав усі закони, ухвалені спільно ПР і БЮТ

Всі закони, які прийняті Верховною Радою України минулого пленарного тижня, підписані головою Верховної Ради.

Про це повідомив в інтерв’ю УНІАН прес-секретар голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА Андрій ЖИГУЛІН.

За його словами, до кінця сьогоднішнього дня вони будуть оформлені відповідним чином і передані на підпис Президенту України.

Як повідомляв УНІАН, серед прийнятих законів є, зокрема, закон, якими вносяться зміни до закону про Кабмін, про СБУ, про Конституційний Суд, а також закон, на який було подолане вето Президента, про тимчасові слідчі комісії парламенту.