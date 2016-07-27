МЗС попереджає українців про загрозу безпідставного затримання при поїздках до Росії

Про це йдеться у повідомленні департамент консульської служби Міністерства закордонних справ.

"Міністерство закордонних справ України із занепокоєнням відзначає, що продовжуються випадки безпідставного затримання громадян України на території Російської Федерації, відсутність гуманного ставлення до українців з боку російських правоохоронних органів, їх несумісної з людською гідністю поведінки, застосування до наших співвітчизників неприпустимих методів фізичного та психологічного впливу, у тому числі - тортур", - сказано в повідомленні.

Зокрема, за даними МЗС, останнім часом почастішали випадки затримання/арешту громадян України, серед особистих речей яких нібито виявлені сторонні предмети, у тому числі наркотичні речовини, "підкинуті" третіми особами під час їх в’їзду або перебування на території РФ.

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У зв’язку з цим з метою уникнення неправомірного позбавлення волі в подібних випадках необхідно проявляти пильність та уважність у контактах з будь-якими сторонніми особами, у тому числі з посадовими особами РФ, які уповноважені проводити митний, паспортний та усі інші види контролю.

Крім цього, МЗС попереджає про поширення практики втягнення у злочинну діяльність із незаконного перевезення наркотичних речовин, в тому числі – до Росії, шляхом надання пропозицій про працевлаштування експедиторами для доставки товару до країн ближнього зарубіжжя.

Відомство зазначає, що впродовж останнього часу до нього неодноразово надходили звернення членів родин експедиторів-громадян України про арешт їх рідних у Російській Федерації за звинуваченням у незаконному ввезенні на територію РФ наркотичних речовин у відправленнях, які вони перевозили.

З урахуванням зазначеного МЗС рекомендує громадянам виявляти підвищену обережність та пильність у разі отримання пропозицій від посередницьких структур або окремих осіб щодо транспортування товару через кордон.

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"Зазначеними діями, а також численними фактами неповідомлення дипломатичних та консульських установ України в РФ про затримання громадян України, незабезпечення їх невід’ємного права на зустріч з консульською посадовою особою, російська сторона грубо порушує універсальні норми міжнародного права у сфері дотримання прав і свобод людини, а також свої міжнародно-правові зобов’язання відповідно до Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року та Консульської конвенції між Україною та Російською Федерацією від 1993 року", - зазначає МЗС.

У цьому контексті зовнішньополітичне відомство рекомендує громадянам України при плануванні поїздок до Російської Федерації реально оцінювати наявні ризики та існуючі загрози та ретельно зважувати потребу у здійсненні таких подорожей.

При виникненні на території Росії будь-яких випадків затримання, негуманного поводження, фізичного та психологічного тиску з боку російських органів або громадян МЗС рекомендує українським громадянам невідкладно звертатися на гарячу лінії Центру оперативного реагування міністерства (+38 044) 238-16-57, або безпосередньо на гарячі лінії консульських установ України, розташованих на території РФ, а саме:

- посольство в Російській Федерації (Москва) +7 919 768-77-96

- консульство в Новосибірську +7 913 799-27-75

- генеральне консульство в Ростові-на-Дону +7 918 587-99-93

- генеральне консульство в Санкт-Петербурзі +7 921 304-05-72

- консульство у Єкатеринбурзі +7 953 000-02-07