Для ЄС Росія на першому місці, а всі інші - потім?

08:00, 10 вересня 2008
Політика
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Експерт коментує результати саміту у Парижі

На саміті ЄС- Україна Києву не було надано жодного конкретного сигналу. Так в інтерв’ю «Німецькій хвилі» результати паризької зустрічі прокоментував експерт Центру європейських політичних студій Фабріціо Тассінарі.

За словами Тассінарі, під час саміту Брюссель розмовляв із Києвом так само, як  і протягом останніх 2-3 років, і причин тут кілька. По-перше, це побоювання Євросоюзом розширення і надання іншим країнам перспективи членства. “Ті політики в Україні, які слідкують за подіями у ЄС, усвідомлюють наявність протиріч, які існують в Євросоюзі. І я не думаю, що у них були великі очікування”, - сказав Фабріціо Тассінарі. По-друге, вважає експерт, такі країни, як Італія та держави Бенілюксу, не бажають створювати іще один подразнювач для Росії. За словами Тассінарі, є кілька країн всередині ЄС, які з обережністю ставляться до того, яким чином розвиваються відносини із Росією. “Цю політику можна назвати - “Росія на першому місці”, а інші країни -  уже потім. І ця політика не змінилася”, - зауважує експерт. Втім, на його думку, від групи цих держав Євросоюзу останнім часом відокремилися Німеччина та Франція, які зайняли більш прагматичну позицію.

 

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