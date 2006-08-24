Ющенко: українці вже зробили європейський вибір

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що українці вже зробили свій європейський вибір.

Про це він заявив сьогодні в програмі “Точка зору” на Першому Національному телеканалі.

“Ви знаєте, половина нації цей вибір ногами зробила, судячи по товарообігу, по рівню активності наших зв’язків. Цей вибір вже в ногах є. Пішки пройшли цей вибір. Залишається, щоб цю дорогу пройшли ще й політики”, - сказав Президент.

За його словами, при цьому політики мають пам’ятати про те, що головним при виборі напрямку свого розвитку є національна вигода.

“Ми повинні йти туди, де є національна вигода. І тут ми говоримо про систему національної безпеки, на мій погляд, яка повинна носити колективний характер. Це найбільш вдала, найбільш своєчасна, найбільш надійна, найбільш ефективна, ну і може, не в останню чергу треба казати, що і найбільш економна система безпеки, якою іде кожна країна Європи”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

“Я б не хотів, щоб Україна через політичне недомислення якесь, взаємне політичне пікетування залишилась на узбіччі цього процесу”, - додав він.