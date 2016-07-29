Онищенко зізнався, що втік від українських правоохоронців в Лондон

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«По-перше, я офіційно перебуваю у Лондоні. На абсолютно законних підставах і в рамках абсолютно законного вільного переміщення», - зазначив Онищенко.

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За його словами, "буквально у найближчі години" його юридична група направить до відповідних слідчих органів України офіційні листи із зазначенням його "абсолютно легального" місця фактичного і юридичного перебування.

"Також спеціально вкаже у листі про те, що я готовий брати участь у будь-яких слідчих діях, але тільки через британську юрисдикцію", - заявив Онищенко.

Нагадаємо, вчора заступник генерального прокурора – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив, що за останньою інформацією, депутат Верховної Ради з групи "Воля народу" Олександр Онищенко перебуває на території країни-агресора Росії.

"Він досить активно подорожує, але за останньою інформацією, перебуває на території країни-агресора", – зазначив заступник генпрокурора.

За його словами, після виконання відповідних процедур Онищенка оголосять спочатку у державний, а потім у міжнародний розшук.

Як повідомляв УНІАН, у червні НАБУ і САП заявили про викриття організованого злочинного угруповання, яке заподіяло шкоду державі у розмірі понад 3 млрд грн у результаті спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ «Укргазвидобування».

Організатором корупційної схеми, за даними НАБУ, є народний депутат Онищенко.

5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Онищенко. Але до цього він, користуючись депутатською недоторканністю, втік з України.

Генеральний прокурор Юрій Луценко 27 липня підписав повідомлення про підозру Онищенко.