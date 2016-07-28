Холодницький: Онищенко перебуває на території країни-агресора

Про це він сказав в ефірі "5 каналу".

За його словами, після виконання відповідних процедур Онищенка оголосять спочатку у державний, а потім у міжнародний розшук.

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"Дійсно, ми сьогодні отримали підписане генпрокурором повідомлення про підозру. Таким чином ми вже зараз починаємо ті всі заходи кримінально-процесуального впливу, які передбачені законом. Зараз ми будемо вживати заходів до його офіційного виклику, розуміючи, що його немає на території України, але треба витримати процедуру, щоб потім не було підстав у сторони захисту оскаржувати ті чи інші дії у процесуальному плані. І після виконання відповідних процедур будемо оголошувати його в державний, а потім у міжнародний розшук", – сказав він.

Зі слів Холодницького, наразі нардеп Онищенко перебуває на території Російської Федерації.

"Він досить активно подорожує, але за останньою інформацією, перебуває на території країни-агресора", – зазначив заступник генпрокурора.