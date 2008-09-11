Єхануров у Данії розповість про «Україну між Росією і НАТО»

В рамках офіційного візиту до Королівства Данія міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ проведе переговори зі своїм даньським колегою Сьоренем ГАДЕ з питань двостороннього воєнно-політичного та військово-технічного співробітництва.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні міністр оборони України Ю.ЄХАНУРОВ перебуває з дводенним офіційним візитом у Королівстві Данія.

Зокрема, візит Ю.ЄХАНУРОВА розпочнеться з відвідування авіасалону Долфін Апрон, де він ознайомиться із транспортним авіаційним підрозділом військово-повітряних сил Данії.

Сьогодні ж міністр оборони України виступить перед слухачами Військової академії Данії на тему: «Україна між Росією і НАТО – виклики політики оборони і безпеки».

12 вересня, за планом другого дня офіційного візиту, міністра оборони України у Генеральному штабі Збройних Сил Данії поінформують про сучасний стан та перспективи розвитку армії, зокрема, у контексті участі військових країни в актуальних заходах енергоефективності та відновлюванні джерел енергії.

Цього ж дня у Клубі офіцерів військово-морських сил заплановано проведення переговорів делегацій Міністерств оборони України і Данії з питань двостороннього воєнно-політичного та військово-технічного співробітництва. Зокрема, передбачено підписання Декларації про наміри щодо співробітництва в рамках операції «Козаки на кризі».

Відповідно до програми візиту, Ю.ЄХАНУРОВ також планує провести зустріч із заступником голови Комітету парламенту Данії з питань зовнішньої політики Йеппе КОФОДОМ.