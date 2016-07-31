Росія планує перевести до окупованого Севастополя перші три новітніх фрегати

Про це передає "РИА Крым" з посиланням на командувача ЧФ РФ Олександра Вітка. «Планується, що восени прийде другий, вже серійний, корабель цього проекту «Адмірал Ессен», який пройшов всі необхідні випробування, і після участі в параді, присвяченому Дню ВМФ, він здійснить перехід з Балтійського флоту на Чорноморський. До кінця року ми чекаємо в Севастополі і третій корабель «адміральської» серії – «Адмірал Макаров». У всякому разі динаміка його випробувань і їхні результати дозволяють це стверджувати», - сказав Вітко з нагоди святкування в неділю Дня ВМС РФ.

Читайте також"Жалюгідна спроба": Росія заблокувала український проект заяви щодо Криму в Радбезі ООНВін нагадав, що в 2016 році до Севастополя прийшов головний фрегат проекту 11356 «Адмірал Григорович».

Всього, згідно з планами російського Міноборони, до 2020 року на Чорноморський флот повинні були надійти шість фрегатів проекту 11356, однак у зв'язку з відмовою України поставити газотурбінні двигуни, будівництво другої трійки кораблів було призупинено.