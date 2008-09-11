Кириленко: коаліція БЮТ з ПР стане спотворенням волевиявлення-2007

Голова партії "Наша Україна" В’ячеслав КИРИЛЕНКО вважає, що у разі створення коаліції БЮТ з Партією регіонів буде спотворено волевиявлення виборців на парламентських виборах 30 вересня 2007 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КИРИЛЕНКО звявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Безумовно, відбудеться повне і радикальне спотворення волевиявлення виборців, оскільки БЮТ своє політичне життя уже чотири роки будує на тому, що ніколи за жодних обставин не буде мати коаліцію і будь-які справи з Партією регіонів», - зазначив В.КИРИЛЕНКО.