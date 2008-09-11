Тимошенко допитували 5 годин і попросили прийти ще раз

Слідчі Головного управління з особливо важливих справ Генеральної прокуратури допитували сьогодні прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО у справі про отруєння Віктора ЮЩЕНКА понад 5 годин.

Як повідомила журналістам прес-секретар Ю.ТИМОШЕНКО Марина СОРОКА після завершення цього допиту, Ю.ТИМОШЕНКО наразі поїхала працювати до Кабінету міністрів, оскільки у неї запланована міжнародна зустріч. Саме тому, пояснила М.СОРОКА, прем`єр-міністр України не змогла вийти до журналістів.

За словами М.СОРОКИ, наступного разу Ю.ТИМОШЕНКО має з’явитися до слідчих у наступний вівторок, 16 вересня.

Відповідаючи на запитання, з яким настроєм Ю.ТИМОШЕНКО вийшла з Генпрокуратури після завершення допита, її прес-секретар відповіла: "З нормальним, прекрасним".