Яценюк хоче, аби було з кого вибирати, але сам на перегони не полізе
08:03, 12 вересня 2008Політика
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Палітра має бути широкою
Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що не балотуватиметься на президентських виборах.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.
На запитання, чи балотуватиметься він на президентських виборах, враховуючи те, що на сьогодні уже багато політиків заявили про те, що висуватимуть свої кандидатури, А.ЯЦЕНЮК відповів: «Я – ні».
При цьому він додав, що підтримує висування різних кандидатів на пост Президента України, оскільки «має бути широка політична палітра, щоб було з кого вибирати».
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