Яценюк хоче, аби було з кого вибирати, але сам на перегони не полізе

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що не балотуватиметься на президентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

На запитання, чи балотуватиметься він на президентських виборах, враховуючи те, що на сьогодні уже багато політиків заявили про те, що висуватимуть свої кандидатури, А.ЯЦЕНЮК відповів: «Я – ні».

При цьому він додав, що підтримує висування різних кандидатів на пост Президента України, оскільки «має бути широка політична палітра, щоб було з кого вибирати».