Карпачова поскаржилася на Тимошенко до Конституційного суду

До Конституційного Суду України надійшло конституційне подання Уповноваженого Верховної Ради з прав людини щодо відповідності Конституції (конституційності) Постанови Кабінету міністрів «Деякі питання державного управління у сфері міграційної політики» від 30 липня 2008 року № 692.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КС.

Згідно з Регламентом Конституційного Суду України, конституційне подання передано на вивчення до Секретаріату КСУ.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 30 липня прийняв постанову “Деякі питання державного управління у сфері міграційної політики”, за якою на МВС мали бути покладені завдання з реалізації державної політики у сфері міграції, а Державний департамент у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, що діє у системі МВС як урядовий орган, пропонувалось перейменувати у Державний департамент міграційної служби.

Разом з тим Президент зупинив дію цієї постанови і також звернувся до КС з поданням щодо визначення конституційності прийнятого урядом документа.