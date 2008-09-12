Мороз хоче в’їхати до Ради на хвості Симоненка

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ заявляє, що питання про спільний список СПУ і Компартії України розглядається як один із варіантів.

"Найближчим часом я планую особисту зустріч з Петром Миколайовичем (СИМОНЕНКОМ) з питання умов об`єднання КПУ і СПУ в «Лівий блок», - сказав лідер соціалістів газеті «Сегодня», повідомили УНІАН у прес-службі СПУ.

За словами О.МОРОЗА, питання про спільний список СПУ-КПУ розглядається як один із варіантів. Можна розглядати і питання про розширення суб`єктів. У принциповому значенні тему можна реалізувати у двох напрямах, зазначив він.

"Перше: облік і консолідація наших із комуністами спільних прихильників, полегшуючи їм вибір під час голосування. Друге: конкурентна боротьба за підтримку своїм електоратом", - сказав О.МОРОЗ.

Соціалісти виступають за перший напрям, заявив голова СПУ.