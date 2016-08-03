ЗМІ назвали країну-рекордсмена за постачаннями озброєння Україні

Про це повідомили в управлінні зв'язків з громадськістю Міністерства оборони, передає "Апостроф".

З 1 січня 2014 року та до 15 липня 2016 року 18 держав світу надали Україні різну матеріально-технічну і гуманітарну допомогу. Це США, Канада, Польща, Великобританія, Австралія, Китай, Туреччина, Словаччина, Норвегія, Франція, Нідерланди, Іспанія, Чехія, Албанія, Литва, Швейцарія, Латвія і Данія. Зазначається, що вони передали в розпорядження ЗСУ обладнання загальною вартістю понад $164,1 млн.

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За даними Міноборони, найбільш масштабну підтримку надали США. Серед скерованого цією країною до України — лазерні системи імітації тактичних дій MILES (виріб, призначений для тренування солдатів у навчальному бою), радіостанції Harris, медичне обладнання, прилади для розмінування місцевості, пристрої нічного бачення і тепловізори; бронежилети і кевларові шоломи, човни з жорстким корпусом WILLARD, а також радари для контрбатарейної боротьби, автомобілі підвищеної прохідності типу HMMWV, обмундирування і сухі пайки.

Загальна вартість обладнання, яке ЗСУ отримали зі США, перевищує $117,5 млн.

Нагадаємо, 2 липня Україна отримала 14 радарів класу AN/TPQ-49 і AN/TPQ-36. Радари класу AN/TPQ-36 є найсучаснішими засобами контрбатарейної боротьби і призначені для виявлення і знищення артилерії. Радари перебувають на озброєння армії США. Станція контрбатарейної боротьби AN/TPQ-36 призначена для виявлення і визначення координат вогневих позицій мінометів, артилерійських знарядь і реактивних систем залпового вогню противника. Україна не має аналогів цих радарів.