Україна отримала від США потужні контрбатарейні радари (фото, відео)

Як зазначається у повідомленні, глава держави сказав, що ми отримуємо новий пакет воєнної допомоги від американських партнерів. «Це є найсучасніші контрбатарейні станції, назву яких уже добре вивчили в українських військах. Сьогодні контрбатарейні станції – ефективні станції – дуже допомагають українським військам боронити рідну землю», - сказав президент.

«Сьогоднішня подія – це додатковий крок на шляху зміцнення нашої взаємодії з американськими партнерами з метою підсилення обороноспроможності Української держави. Цей крок лише невелика частина тої військово-технічної допомоги, яку уряд США надає Україні в цьому році», - зазначив глава Української держави.

За словами президента, на ці цілі США вже виділено 335 млн доларів, а у Конгресі США триває розгляд законопроекту про додаткове виділення Україні ще 500 млн доларів.

«Переконаний, що інвестиція в безпеку і оборону України є додатковою інвестицією і в європейську безпеку, і в європейську оборону. Бо тут ми боронимо не лише територіальну цілісність і незалежність нашої держави, тут ми боронимо волю і демократію всього європейського континенту», - підкреслив Порошенко.

Президент нагадав про минулорічну подібну зустріч у Львові, коли українська армія прийняла чергову партію американської допомоги.

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За словами глави держави, «контрбатарейні радари допомагають і допоможуть українському солдату бачити кожен постріл російсько-терористичних військ». Дальність до 25 км дозволяє своєчасно виявляти тих, хто, порушуючи Мінські угоди, застосовує артилерію, міномети, танки, намагаючись проводити обстріли українських позицій.

«Хочу наголосити, що українці порох тримають сухим і, як тільки виникає загроза наступу, я нікому не раджу перевіряти українські війська у тому, який час нам буде потрібен аби висунути артилерію і дати відсіч агресору», - підкреслив Порошенко.

Президент зазначив, що нові станції на порядок зміцнять оборонні можливості, а відтак будуть слугувати додатковим стримуючим бар’єром проти тих, хто продовжує провокувати наші Збройні Сили, не поважає перемир’я згідно Мінських угод, хто зухвало вважав, що зможе залишитись безкарним, а провину за обстріли перекласти на українську сторону.

«Дякуючи цим станціям ми маємо переконливі об’єктивні докази того, хто порушує Мінські угоди, відкриває вогонь, і хто понесе за це сувору відповідальність», - додав глава держави.

Президент наголосив, що українські військові вже мають позитивний досвід застосування цих станцій. Більше того, українські фахівці розвинули можливості і модернізували їх. «Дякуючи застосуванню цих станцій, було збережено сотні життів українських воїнів і цивільного населення», - наголосив Порошенко.

Україна отримала 14 радарів класу AN/TPQ-49 та AN/TPQ-36. Радари класу AN/TPQ-36 є найсучаснішими засобами контрбатарейної боротьби і призначені для виявлення і знищення артилерії. Радари знаходяться на озброєння армії США. Станція контрбатарейної боротьби AN/TPQ-36 призначена для виявлення та визначення координат вогневих позицій мінометів, артилерійських гармат та реактивних систем залпового вогню противника. Україна немає аналогів цих радарів. У порівнянні з наявною у Збройних Силах України радіолокаційною станцією АРК-1М «Рись» станція AN/TPQ-36 має більшу дальність та сектор розвідки і дозволяє одночасно вести розвідку на площі, яка більша за площу розвідки АРК-1М у 3,5 – 4 рази, підкреслюється в повідомленні.