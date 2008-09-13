Яценюк: між Україною та Росією ніколи не буде військового конфлікту
05:41, 13 вересня 2008Політика
912 0
Не треба порівнювати ситуацію з Грузією
Між Україною та Росією ніколи не буде військового конфлікту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вчора на прес-конференції в Запоріжжі.
«Це не можливо, тому що не можливо», - заявив він, зазначивши, що на сьогоднішній день немає ніяких підстав для того, щоб порівнювати ситуацію з Грузією та Осетією з ситуацією з Кримом в Україні.
«Відносини у нас не прості, але вони, якщо поглянути в історію, ніколи й не були простими. Але на те й є дипломати і талант дипломатів. Я не бачу сьогодні критичної ситуації у відносинах між Україною та Росією», - заявив А.ЯЦЕНЮК.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter