Яценюк: між Україною та Росією ніколи не буде військового конфлікту

Між Україною та Росією ніколи не буде військового конфлікту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вчора на прес-конференції в Запоріжжі.

«Це не можливо, тому що не можливо», - заявив він, зазначивши, що на сьогоднішній день немає ніяких підстав для того, щоб порівнювати ситуацію з Грузією та Осетією з ситуацією з Кримом в Україні.

«Відносини у нас не прості, але вони, якщо поглянути в історію, ніколи й не були простими. Але на те й є дипломати і талант дипломатів. Я не бачу сьогодні критичної ситуації у відносинах між Україною та Росією», - заявив А.ЯЦЕНЮК.