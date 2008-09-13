Триста голосів у ВР? - Богатирьова упевнена, що це – бравада

«Трьох сотень голосів, необхідних для зміни Основного Закону, у ПР і БЮТ не буде!» Так секретар РНБО Раїса Богатирьова в інтерв`ю «Обозревателю» відреагувала на припущення, що союз регіоналів з бютівцами у ВР дозволив би завершити конституційну реформу, кінця якої не видно через загрози перманентних позачергових виборів аж до 2010 року.

«Всі заяви про повну підконтрольність депутатів двох фракцій – бравада, - переконана Богатирьова. - Така ж, як в попередні роки. Одна коаліція вже хвалилася наявністю конституційної більшості, якої, на перевірку, у неї не виявилося».

Богатирьова не стала спростовувати припущення, що фактично пролунав натяк на те, що ситуативні вигоди від співпраці з БЮТ здаються привабливими недостатньому числу біло-блакитних депутатів. «Потенційний підсумок такої співпраці – підрив державних засад, - уточнила секретар РНБО. - Чреватий, у свою чергу, реальною загрозою суверенітету та і бізнесу. Це розуміють багато членів не тільки ПР, але і БЮТ, і Блоку Литвина».